Şahbaz Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür paylaşımı

Pakistan ile Hindistan arasında başlayan çatışmalarda 10 Mayıs tarihinde ateşkes kararına varıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes kararını dünyaya, "Tam bir ateşkesi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" sözleri ile duyurdu.

Hindistan ile varılan ateşkes kararı sonrası Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür paylaşımında bulundu.

"KARDEŞİM ERDOĞAN'IN GÜÇLÜ DESTEĞİ BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

X hesabından paylaşımında bulunan Şahbaz, şu ifadelere yer verdi:

"PAKİSTAN VE TÜRKİYE ARASINDAKİ BAĞLAR, GÜÇLENEREK BÜYÜSÜN"

Pakistan, her yeni zorlukla birlikte daha da güçlenen, Türkiye ile uzun süredir devam eden, zamanla test edilmiş ve kalıcı kardeşlik bağlarından gurur duymaktadır. Güney Asya'da barışı teşvik etmek amacıyla Ekselanslarının yapıcı rolü ve gösterdiği kararlı çabaları için özellikle minnettarım.



Pakistan ve Türkiye arasındaki bağlar, iki ülkemiz ve halklarımız için parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek amacıyla birlikte çalışırken güçlenerek büyümeye devam etsin.