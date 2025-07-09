“Sakın içmeyin” uyarısı yapıldı! Ünlü maden suları apar topar raflardan kalkıyor: İşte, nedeni

Almanya genelinde satışa sunulan ve Roxane GmbH şirketi tarafından dolumu yapılan maden sularında bakteriyel kontaminasyon tespit edildi.

Oldukça yaygın olarak tüketilen GUT&GÜNSTIG, GOOD&CHEAP ve Naturalis markalarına ait maden sularının belirli partilerinin toplatılmasına karar verildi.

Tüketimi kesinlikle önerilmez uyarısı yapılan maden sularını satın alanların derhal tüketmeyi bırakmaları istendi.

Roxane GmbH tarafından yapılan açıklamada, Clara ve Jessen kaynaklarından dolumu yapılan ürünlerde bakteriyel kirlilik tespit edildiği belirtildi.

İADE EDİLMESİ İSTENDİ

Söz konusu geri çağırma kapsamına dahil olan maden sularının EDEKA, Marktkauf ve Netto marketlerinde satıldığı belirtildi.

Aynı zamanda elinde ilgili ürünlerden olan tüketicilerin şişe üzerinde yazan kaynak bilgisini ve son kullanma tarihini kontrol etmeleri gerektiği belirtildi. Fiş ibrazı olmadan satın alınan noktalardan ilgili ürünlerin iadesinin yapılabileceği de vurgulandı.

Geri çağırmadan etkilenen maden suları:

- GOOD&CHEAP Durgun Maden Suyu (0,5 L ve 1,5 L)

- GUT&GÜNSTIG Klasik ve Orta Maden Suyu (PET şişelerde)

- Naturalis Durgun, Medium ve Klasik Maden Suları

Geri çağrılan ürünlerin son kullanma tarihlerinin genellikle 2026 ve 2027 arasında olduğu belirtildi.