Saklayan yaşadı: O bozukluk tam 286 milyon lira ediyor

Günlük hayatımızda bozuk paralar çoğu zaman önemsenmez; ya cüzdanın bir köşesinde unutulur ya da kahve alırken üzeri olsun diye verilir.

Ancak koleksiyon dünyasında bazı bozuk paraların değeri, sahip olduğu nadir özellikler sayesinde dudak uçuklatacak seviyelere ulaşabiliyor.

Özellikle Amerikan çeyrekleri arasında yer alan bazı özel basımlar, adeta gizli bir servet niteliğinde. İşte tam da bu noktada, sıradan gibi görünen bir çeyrek doların milyonlarca dolarlık değere sahip olabileceği gerçeği ortaya çıkıyor.

BU ÇEYREKLİK 7 MİLYON DOLAR EDİYOR

Koleksiyon piyasasında en çok ses getiren örneklerden biri, “1776-1976” ibaresini taşıyan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığının 200. yılı anısına basılan iki yüzüncü yıl çeyrekleri oldu.

Bu paraların büyük kısmı günlük kullanımda değerli değil; arka yüzünde sömürge davulcusunun bulunduğu nadir gümüş hata basımı koleksiyoncular için paha biçilemez hale gelmiş durumda.

Uzmanlara göre bu özel hata basımı çeyrek, tam 7 milyon dolar yani yaklaşık 286 milyon 247 bin TL değerinde alıcı bulabiliyor.