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    Saldırı altındaki Mariupol'ün son hali

    Saldırı altındaki Mariupol'ün son hali

    Rusya-Ukrayna savaşının en büyük yıkıma sebep olduğu yer olan Mariupol yaşanılamaz bir hale geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 11:22
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    Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına başlattığı savaşta 66'ncı gün...

    Milyonlarca kişi yerinden edilirken, savaştan en çok etkilenen kentlerden biri Mariupol oldu.

    Kentte devam eden çatışmalar sonucu yüzlerce bina ve araç hasar gördü.

    Bölgede kalan halk ise harabeye dönen kent sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor.

    İşte çatışmaların izini ve yıkımları göz önüne seren 14 kare...

    Saldırı altındaki Mariupol ün son hali #1

    Saldırı altındaki Mariupol ün son hali #2

    Saldırı altındaki Mariupol ün son hali #3

    Saldırı altındaki Mariupol ün son hali #4

    Saldırı altındaki Mariupol ün son hali #5

    Saldırı altındaki Mariupol ün son hali #6

    Saldırı altındaki Mariupol ün son hali #7

    Saldırı altındaki Mariupol ün son hali #8

    Saldırı altındaki Mariupol ün son hali #9

    Saldırı altındaki Mariupol ün son hali #10

    Saldırı altındaki Mariupol ün son hali #11

    Saldırı altındaki Mariupol ün son hali #12

    Saldırı altındaki Mariupol ün son hali #13

    Saldırı altındaki Mariupol ün son hali #14


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