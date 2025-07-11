Salmonella tespit edildi! Marketlerde satılan mantarlar raflardan kalkıyor

ABD’de gıda güvenliği kapsamında yapılana denetimler hız kesmeden devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kaliforniya merkezli Natureen International Inc tarafından yapılan uyarılar kapsamında, süpermarketlerde satışı yapılan Wei-Chuan markasına ait Siyah Mantar Dilimi ürünü salmonella ile kontamine olma potansiyeli nedeniyle raflardan kalkıyor.

Söz konusu ürünlerin ise, Wei-Chuan Chicago Şubesi'nden perakende mağazalarına ve süpermarketlere doğrudan teslimat yoluyla Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio ve Wisconsin'de dağıtıldığı belirtildi.

ÜRETİM DURDURULDU

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yayınlanan bildirimde söz konusu ürünlerin üretiminin durdurulduğu bildirildi.

Geri çağırma kapsamında yer alan 244 paket 2,5 onsluk "Wei-Chuan Kurutulmuş Siyah Mantar Dilimi" paketlerini satın alan tüketicilerin, ürünleri satın aldıkları noktalardan götürerek ücret iadesi alabilecekleri belirtildi.

Geri çağırma kapsamında yer alan 2,5 onsluk ürünün XJ17 lot koduna sahip olduğu ve son kullanma tarihinin 17 Nisan 2026 olduğu belirtildi.