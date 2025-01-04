Şam Havalimanı uluslararası uçuşlara hazırlanıyor

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte yeni bir döneme girildi.

Yaralar hızla sarılmaya çalışılırken, son yaşanan gelişmede, Suriye'deki Şam Uluslararası Havalimanı'nda uluslararası uçuşların 7 Ocak'ta yeniden başlayacağı bildirildi.

ESAD REJİMİ DEVRİLDİĞİNDE KAPATILMIŞTI

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'ta kapatılan Şam Uluslararası Havalimanı 18 Aralık'ta ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirdi.

Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşhad El Salibi, havalimanında uluslararası uçuşların 7 Ocak Salı günü itibarıyla yeniden başlayacağını açıkladı.

"HAVALİMANINDAN ULUSLARARASI UÇUŞLARI YAPMAYA BAŞLAYACAĞIMIZI DUYURUYORUZ"

Salibi, şu ifadelerde bulundu:

Salı gününden itibaren Şam Uluslararası Havalimanı'na uluslararası uçuşları almaya ve havalimanından uluslararası uçuşları yapmaya başlayacağımızı duyuruyoruz. Ortaklarımızın yardımıyla Halep ve Şam Havalimanını tamamen yenileme sürecinde olduğumuzu ve böylece dünyanın her yerinden uçuş alabileceklerini Arap ve uluslararası havayollarına bildiriyoruz.