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Haber Merkezi

Suriye'de tarihi anlar...



27 Kasım’da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki gruplar, Halep ve Hama’yı ele geçirerek Şam’ı da kontrol altına aldı ve Suriye Geçici Hükümeti kuruldu.

Böylece 61 yıllık Baas Rejimi yıkıldı.



Bugün, Suriye Geçici Hükümeti, Kuzey Suriye'ye bağlı Afrin'e girdi.

DAVUL ZURNAYLA KARŞILANDILAR

Afrin'deki Kürtlerin, bölgede istikrar sağlanması ihtimaline karşın sevinç gösterilerinde bulunduğuna dair görüntüler de sosyal medyada yer aldı.



Suriye hükümetinin askerleri, yerel halk tarafından Kürtçe şarkılar ve marşlarla karşılandı.



Bu gelişme “Yeni Suriye yönetiminin bölgede kontrolü sağlamasının başlangıcı” olarak değerlendiriliyor.