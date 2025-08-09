Şam yönetiminden YPG'nin sözde konferansına tepki

Suriye hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG terör örgütünün SDG adı altında düzenlediği sözde konferansı "ulusal birliğe aykırı" ve 10 Mart Mutabakatı’nın ihlali olarak nitelendirerek, Fransa’nın başkenti Paris’te planlanan bir sonraki müzakere turuna katılmama kararı aldı.

"DEVRİK REJİMİ CANLANDIRMA ÇABALARI"

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan hükümet yetkilisi, “Devrik rejim dönemini canlandırmaya çalışan hiçbir ittifakın yanında yer almayacağız” diyerek, SDG ile yeni görüşmelere katılmayacaklarını belirtti.

Yetkili, bu sözde konferansın halihazırdaki müzakere sürecine zarar verdiğini vurgularken, SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na ciddi şekilde bağlı kalması gerektiğinin altını çizdi. Müzakerelerin meşru adresinin Şam olduğunu ifade eden yetkili, kuzeydoğudaki gelişmelerin Suriye’nin genelini kapsayan ulusal iradeyi temsil etmediğini söyledi.

"SURİYE HALKININ ZAFERİNDEN ZARAR GÖRENLERİN KIRILGAN ORTAKLIĞI"

Kuzeydoğudaki ittifakı “Suriye halkının zaferinden zarar görenlerin kırılgan ortaklığı” olarak tanımlayan yetkili, söz konusu ayrılıkçı figürlerin ağırlanmasının 10 Mart Mutabakatı’nın açık ihlali olduğunu belirtti.

Devlet yapısına dair herhangi bir vizyonun güç veya silah zoruyla dayatılamayacağını kesin bir dille reddeden yetkili, kalıcı anayasa ve tüm Suriyelilerin katılacağı halk referandumu ile yapının şekilleneceğini ifade etti.

ŞAM YÖNETİMİ UYARMIŞTI

Daha önce AA’ya konuşan başka bir hükümet yetkilisi de Paris’teki müzakerelerin iptali dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu bildirmişti.

Öte yandan, SDG’nin düzenlediği ve Haseke’de gerçekleşen sözde konferansta Süveyda’dan Dürzi lider Hikmet el-Hecri, Alevi Yüksek Meclisi Başkanı Gazal Gaza ile SDG destekçisi Kürt “dini lider” Mürşid Maşuk Haznevi yer aldı. Konferansta “ademi merkeziyetçi” devlet talebi öne sürüldü.

Suriye hükümeti ile PKK/YPG arasında ülkenin kuzeydoğusunun entegrasyonu için 10 Mart’ta bir mutabakat imzalanmış, Suriye Dışişleri Bakanlığı ise bu anlaşmanın “tam uygulanması” için Paris’te en kısa sürede yeni istişare görüşmelerinin yapılacağını duyurmuştu.