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İHA

Suriye'de geçtiğimiz haftalarda muhaliflerin tarihi ilerleyişi ile Şam'ın da ele geçirilmesiyle birlikte 61 yıllık Baas rejimi devrildi.

Yaşananlar sonrası Esad'ın da Rusya'ya sığınmasıyla birlikte Suriye'de dikkat çeken bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Suriye'de 13 yıl süren iç savaşta şehirlerde inşa edilen çok sayıda tünele ulaşıldı.

Son olarak, Başkent Şam'ın kuzeyindeke Doma Mahallesi'nde 2014 yılında muhalif gruplar tarafından inşa edilen ve uzunluğu 15 kilometreyi bulan bir tünel bulundu.

GÖRÜNÜMÜ VE BÜYÜKLÜĞÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Görünümü ve büyüklüğüyle dikkat çeken tünel, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle gün yüzüne çıktı.

Tünellerin rejimin hava saldırılarından korunmak ve ulaşımı sağlamak amacıyla inşa edildiğini ifade eden Hüsam Elabad, şu açıklamalarda bulundu: