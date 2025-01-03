Suriye'de geçtiğimiz haftalarda muhaliflerin tarihi ilerleyişi ile Şam'ın da ele geçirilmesiyle birlikte 61 yıllık Baas rejimi devrildi.
Yaşananlar sonrası Esad'ın da Rusya'ya sığınmasıyla birlikte Suriye'de dikkat çeken bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Suriye'de 13 yıl süren iç savaşta şehirlerde inşa edilen çok sayıda tünele ulaşıldı.
Son olarak, Başkent Şam'ın kuzeyindeke Doma Mahallesi'nde 2014 yılında muhalif gruplar tarafından inşa edilen ve uzunluğu 15 kilometreyi bulan bir tünel bulundu.
GÖRÜNÜMÜ VE BÜYÜKLÜĞÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Görünümü ve büyüklüğüyle dikkat çeken tünel, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle gün yüzüne çıktı.
Tünellerin rejimin hava saldırılarından korunmak ve ulaşımı sağlamak amacıyla inşa edildiğini ifade eden Hüsam Elabad, şu açıklamalarda bulundu:
Şu an olduğumuz konum Doma Mahallesi Şehitler Kavşağı. Bu tünel Özgür Suriye Ordusu tarafından 2014 yılında açıldı. Özgür Suriye Ordusu'nun başka mahallelere bağlantı için kurduğu bir tünel. Acil çıkışlar ve girişler için inşa edilmiş. Tünelin uzunluğu yaklaşık 15 kilometre. Buradan araçlarıyla girerek farklı mahallelerden çıkıyorlardı. Tünelin içinde her mahalleyi gösteren yönler vardı.
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