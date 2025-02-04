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İHA

Samsun’un Bafra ilçesi Samsun-Sinop kara yolunda meydana gelen kazada, Bafra istikametine seyir halinde olan Ünal Ataseven (67) idaresindeki otomobil ile aynı yönde giden S.A.’nın (29) kullandığı minibüs çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

3 YARALI

Aynı istikamete seyir halindeki Selim Yılmaz idaresindeki otomobil de yıkılan direğin üzerinden geçti.

Kazada aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü Ünal Ataseven, araçta yolcu olarak bulunan Semra Ataseven (72) ve minibüste yolcu olarak bulunan Çağrı Yılmaz (21) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"DİREK ANAYOLA DOĞRU YIKILDI"

Yola yıkılan aydınlatma direğinin üzerinden geçen sürücü Selim Yılmaz, "Direk anayola doğru yıkıldı, biz de 3 saniye arasıyla üzerinden geçtik. 2 tane lastiğim patladı, jantlarım hasar gördü" dedi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.