Santorini Adası'nda deprem önlemleri: Yeni bir liman inşa edilecek

AA

Ege'de sismik hareketlilik devam ederken, Santorini ve çevresinde 28 Ocak'tan bu yana 12 binden fazla deprem kaydedildi.

En büyüğü 5.3 olarak ölçülen bu depremler nedeniyle bölgedeki olağanüstü hal sürüyor.

11 binden fazla kişi adayı terk ederken, yetkililer alarm durumunda kalmaya devam ediyor.

ÖZEL BİR LİMAN İNŞA EDİLECEK

Bu gelişmelerin ardından Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile yapılan görüşmenin ardından Santorini'de acil durumlar için özel bir liman inşa edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ile iş birliği içinde yürütülecek bu proje, olası tahliye süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

HALKA 'YÜKSEK ALANLARA YÖNELİN' UYARISI

Kikilias, halkın olası bir büyük depremde sahil bölgelerinden uzaklaşarak yüksek alanlara yönelmesi gerektiğini belirtti.

Santorini’de zemin yükselmesi ve kaymaların uzmanlarca izlendiğini ifade eden yetkililer, magma hareketliliğinin de yakından takip edildiğini vurguladı.