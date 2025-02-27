Sapık milyarder Epstein ile ilgili yeni bilgiler yayınlanacak

AA & Ensonhaber

Bir zamanlar tüm dünyanın tanıdığı en zengin iş adamlarından biri olan Jeffrey Epstein, özel adasında reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel saldırı kanıtları üzerine tüm imajını kaybetmişti.

Ünlü pedofili adasında dünya çapında güçlü isimlerle bağlantılı olarak bu suçları işlediği iddia edilen sapık milyarder, genç kızların istismarına yönelik bir ağ kurmuş ve zorla tuttuğu çocukları zengin ve ünlü şahıslara satmıştı.

Epstein, 2019 yılında New York’taki Metropolitan Cezaevi'nde ölü bulunmuştu.

TRUMP 'HER ŞEYİ İFŞALAYACAĞIM' DEMİŞTİ

Epstein’in ölümü, dava sürecinin ilerlemesine engel olamazken, onun karanlık dünyasına dair soru işaretleri ve gizemler de devam etti.

Dünyaca ünlü isimler de, bu adaya gidenlerin bulunduğu listede yer aldıkları için tepkilere maruz kalmış ve adada bu manzaralarla karşılaşmadıklarını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevine geldiğinde, bu adaya gidenleri ve Epstein davasında kamuoyundan saklanan bilgileri açıklayacağını duyurmuştu.

EPSTEIN DAVASININ BİLİNMEYENLERİ AÇIKLANACAK

Trump hükümetinden ilk adım geldi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein davasına ilişkin kritik belgelerin bugün açıklanacağını duyurdu.

Fox News’e konuşan Bondi, yayımlanacak belgeler arasında Epstein’ın uçuş kayıtları ve diğer önemli bilgilerin yer alacağını belirtti.

250’den fazla mağdurun olduğunu vurgulayan Bondi, bu kişilerin kimlik bilgilerinin korunmasına özellikle dikkat edeceklerini söyledi.

"İĞRENÇ"

Adalet Bakanı, belgelerde yer alan bilgileri "rahatsız edici" olarak nitelendirirken, Epstein’ın suç ortaklarıyla birlikte gerçekleştirdiği eylemleri "iğrenç" olarak tanımladı.

Ancak belgelerde Epstein’a ait konutlardan herhangi bir güvenlik kamerası kaydının olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapmadı. Bondi, Epstein ile bağlantılı olan "diğer zanlı" hakkında da isim vermekten kaçındı.

EPSTEİN OLAYI

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere birçok reşit olmayan kızı istismar etmek ve insan ticareti yapmak suçlarından tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde 10 Ağustos 2019’da ölü bulunmuştu. Yetkililer Epstein’ın ölümünü intihar olarak açıklarken, ailesi bu iddiaya şüpheyle yaklaşarak cinayet ihtimali üzerinde durmuştu.

Epstein’ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, reşit olmayan kızları tuzağa düşürmek ve Epstein’ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olmak suçlamasıyla yargılanmış ve suçlu bulunmuştu.

Ocak ayında yayımlanan dava dosyaları, Epstein’ın birçok ünlü isimle bağlantısını ortaya koymuş ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Açıklanan belgelerde, Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimlerin yer aldığı görülmüştü. Ancak Trump ve Clinton da dahil olmak üzere bu kişilere yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Bondi’nin duyurduğu yeni belgelerin Epstein’ın bağlantıları ve suç ortaklarına dair daha fazla ayrıntı içerip içermeyeceği merak konusu. Belgelerin açıklanmasının ardından soruşturmanın nasıl ilerleyeceği büyük bir dikkatle takip ediliyor.