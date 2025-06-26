Sebastien Lecornu: Bölgedeki üslerimizi meşru nefsi müdafaa çerçevesinde savunduk

İran-İsrail arasındaki şiddetli çatışmalar, sağlanan ateşkes ile sona erdi.

Yaşanan gelişemde, İsrail'e açıktan destek vererek İran'daki 3 nükleer tesise de bombardıman uçakları ile saldırı emrini veren ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaların 12. gününde Katar'ın desteği sayesinde ateşkese varıldığını bildirdi.

Ateşkesle birlikte İran'da hayat normalleşmeye başlarken, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Orta Doğu'daki durumun görüşüldüğü Ulusal Meclis oturumuna katıldı.

"İRAN'A AİT 10'DAN AZ DRON KARŞILADIĞIMIZI DOĞRULAYABİLİRİM"

Oturumda konuşan Lecornu, şu ifadeleri kullandı:

Fransa ordusunun karadan havaya füze sistemleri ve Rafale savaş uçaklarımız ile İran'dan İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırılarda İran'a ait 10'dan az dron karşıladığımızı doğrulayabilirim.

"BÖLGEDEKİ ÜSLERİMİZİ MEŞRU NEFSİ MÜDAFAA ÇERÇEVESİNDE SAVUNDUK"

İran'ın saldırılarında yaklaşık 400 balistik füze ve bin dron fırlattığını belirten Lecornu, şu ifadeleri kullandı: