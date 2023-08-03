Senegal karıştı! Fransız karşıtı göstericiler sokakta Nijer'de gerçekleşen askeri darbeden sonra Fransa karşıtlarının sokağa inmesinden sonra Senegal'de de Dransız karşıtı muhalif liderin tutuklanmasıyla sokaklar karıştı. Gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti.

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ensonhaber.com

Yıllarca Fransa sömürgesi altında ezilen Afrika adeta uyanıyor.

Afrika'nın halkı yoksullukla kırılan onlarca ülkesinde başta fransa olmak üzere kan emici Batı ülkelerine karşı bir başkaldırı başladı.

Modern anlamda sömürge zihniyetini sürdüren Fransa'ya karşı nefret Nijer'de uyanmıştı.

Nijer'de darbe sonrası Fransa karşıtı gösteriler

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonuldu ve gece saatlerinde asker yönetime el koydu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından ülkede Fransa karşıtı halk ilk hedef olarak Fransa Büyükelçiliğine yöneldi.

Sengal'de Fransa karşıtları sokakta

Nijer'de Fransa karşıdı olaylardan sonra Senegal de karıştı.

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun tutuklaması ve partisi PASTEF'in feshedilmesi sonrasında çıkan olaylarda, 2 kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sonko'nun Belediye Başkanı olduğu Ziguinchor kentinde, Sonko'nun tutuklanması ve kölelik ve sömürge karşıtı partisi PASTEF'in feshedilmesi sonrasında çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği duyurularak halka sükunet çağrısında bulunuldu.