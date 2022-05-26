Senegal'de 11 bebek, hastane yangınında öldü

Hastanede çıkan yangın, yenidoğan servisindeki 11 bebeğin ölmesine neden oldu. Yangının kısa devreden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Senegal’in batısındaki Tivaouane kentinde Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesi'nin yenidoğan servisinde çıkan yangın, büyük bir trajediye neden oldu.

Hızla yayılan yangın, yenidoğan servisine de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü.

3 bebek sağ kurtarıldı

İHA’nın haberine göre; Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, 11 bebeğin hayatını kaybettiğini belirterek, “Annelerine ve ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Sall, olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. Tivaouane Belediye Başkanı Diop Sy ise yangından 3 bebeğin kurtarıldığını aktardı.

“Son derece acı verici bir durum”

Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr da Dünya Sağlık Örgütü toplantısına katıldığı Cenevre'de yaptığı açıklamada, "Çok talihsiz ve son derece acı verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Bakan Sarr, hemen Senegal'e dönmek için seyahatini kısa keseceğini söyledi.

Yangının kısa devreden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.