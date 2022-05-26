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    Senegal'de 11 bebek, hastane yangınında öldü

    Hastanede çıkan yangın, yenidoğan servisindeki 11 bebeğin ölmesine neden oldu. Yangının kısa devreden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.
    • 26.05.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 10:36
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    Senegal'de 11 bebek, hastane yangınında öldü

    Senegal’in batısındaki Tivaouane kentinde Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesi'nin yenidoğan servisinde çıkan yangın, büyük bir trajediye neden oldu.

    Hızla yayılan yangın, yenidoğan servisine de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü.

    3 bebek sağ kurtarıldı

    İHA’nın haberine göre; Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, 11 bebeğin hayatını kaybettiğini belirterek, “Annelerine ve ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

    Başkan Sall, olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. Tivaouane Belediye Başkanı Diop Sy ise yangından 3 bebeğin kurtarıldığını aktardı.

    Senegal de 11 bebek, hastane yangınında öldü #1

    “Son derece acı verici bir durum”

    Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr da Dünya Sağlık Örgütü toplantısına katıldığı Cenevre'de yaptığı açıklamada, "Çok talihsiz ve son derece acı verici bir durum." ifadelerini kullandı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Bakan Sarr, hemen Senegal'e dönmek için seyahatini kısa keseceğini söyledi.

    Yangının kısa devreden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

    Senegal de 11 bebek, hastane yangınında öldü #2


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