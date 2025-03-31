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AA

Ramazan Bayramı islam aleminde coşku ile kutlanıyor.

Afrika kıyılarında da bu coşku hakim...

Bayramın ilk gününün bugün idrak edildiği Senegal'de, Layene tarikatının takipçileri bembeyaz giyinerek bayram namazı kıldı.

OKYANUS KIYISINDA BAYRAM NAMAZI

Başkent Dakar'ın Yoff bölgesinde binlerce kişi, bayram namazı için Layene tarikatının kurucusu Seydina Limamou Lahi'nin kabri etrafındaki kumsalda toplandı.

Okyanus kıyısındaki kumsalda saf tutan bembeyaz giyinmiş kadın, erkek ve çocuklardan oluşan cemaat, bayram namazını eda etti.

BEYAZLAR İÇİNCE CEMAAT

Senegal'e özgü, tasavvuf temelli bir dini tarikat olan Layene takipçileri, bayram namazları ve önemli günlerde sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırdığına inandıkları için bembeyaz giyiniyor.