Sergey Lavrov: İstanbul'daki hükümlerden farklı taslak sunuldu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın, İstanbul'daki toplantıda belirtilen hükümlerin dışına çıktığını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir ayı aşkın süredir etkisini devam ettirirken, taraf heyetleri 29 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde İstanbul'da tarihi bir zirve gerçekleştirmişti.

Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen müzakereler sonrası iki ülkeyle ilgili 'barış sinyalleri' gündeme gelirken, son günlerde ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında beklenen görüşmenin zorlu olacağı bildirildi.

Bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan, tüm dünyanın yakından takip ettiği olaya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"Sundukları taslak İstanbul'daki anlaşmalardan farklı"

Bakan Sergey Lavrov, dün Ukrayna tarafından Rusya'ya taslak anlaşması sunulduğunu söyledi.

Taslağın İstanbul'daki toplantıdan çıkan hükümlerden sapan bir taslak olduğunu belirten Sergey Lavrov, şu ifadelere yer verdi:

"Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı.

"Kabul edemeyiz"

Ukrayna, Kırım ve Donbas'ın Putin ve Zelenksy görüşmesinde ele alınmasını önerdi, bu bizim için kabul edilemez.

"Kendi taslak planımızı hazırlayacağız"

Ukrayna ile görüşmeye devam edeceğiz, kendi taslak planımızı geliştireceğiz.

"ABD Ukrayna'yı savaşa zorluyor"

Öte yandan, açıklamalarında ABD'nin Ukrayna ile süren diyaloğuna da değinen Lavrov, "ABD, Zelensky'yi savaşmaya devam etmeye zorluyor." diye konuştu.