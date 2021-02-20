Sergey Lavrov: Türkiye, Büyük Turan'ı kurmaya çalışmıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'nın Türk Konseyi üzerinden Orta Asya ile ilişkilerine değindi.

Rusya'dan, Türkiye'nin Orta Asya'ya yönelik politikasıyla ilgili açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye, Büyük Turan'ı uluslar üstü bir varlık olarak yaratmaya çalışmıyor" şeklindeki görüşünü paylaştı.

"TÜRKİYE'NİN BÖYLE BİR HEDEFİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Lavrov'un RBC televizyonuna yaptığı açıklamayı aktaran TASS haber ajansı, Rus bakanın, "Büyük Turan'ı tarihsel anlamda uluslar üstü bir varlık olarak konuşursak, Türkiye'nin bu hedefi aradığını düşünmüyorum." dediğini kaydetti.

Sergey Lavrov, geçmiş dönemde Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan ve daha sonra bağımsız hale gelen ülkelerin bu fikri nasıl destekleyebileceklerini göremediğini söyledi.

Lavrov, "Aksine, bu ülkelerin dış politikalarının pratiği, milli devletlerini güçlendirmektir." dedi.

"TÜRKÇE İLİŞKİSİ, YETERİNCE NÜFUZ EDİYOR"

Konuyla ilgili görüşlerini sürdüren Lavrov, Türkçe konuşan ilişkiler motifinin Türkiye’nin ilgili ülkelerle iş birliğinde yeterince derine nüfuz ettiğine dikkat çekti.

Türk Konseyi'ne ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı, "Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY var. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi diye bir yapı da var. Hepsi uzun süredir çalışıyor." diye konuştu.

Söz konusu kuruluşların kendi planları ve etkinliklerinin olduğunu belirten Sergey Lavrov, bunun kültürel, dilbilimsel ve eğitimsel gelenekler yoluyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

TÜRK KONSEYİ ÜLKELERİ

Konsey'e üye ülkeler arasında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor. Macaristan ise gözlemci ülke statüsünde yer alıyor.