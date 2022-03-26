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    Sergey Şoygu: Rusya'nın önceliği, nükleer kuvvetleri desteklemek

    Savunma siparişlerine ilişkin Rus Bakan'dan açıklama geldi. Şoygu, yeni silah temininde stratejik nükleer kuvvetlerin gözetildiğini söyledi.
    • AA
    • 26.03.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 13:19
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    Sergey Şoygu: Rusya'nın önceliği, nükleer kuvvetleri desteklemek

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin ordusuyla ilgili hazırlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

    Devlet savunma siparişlerinin teminine ilişkin yetkililerle toplantı yapan Şoygu, Maliye Bakanlığı ile savunma siparişleri ve bütçe yükümlülükleri hususunda görüşmede bulunduğunu söyledi.

    SAVUNMA SİPARİŞLERİ

    Mevcut zorluklar göz önüne alınarak savunma siparişlerinin planlı şekilde sağlandığına dikkati çeken Şoygu, "Bu yıl bütçe finansmanının bir önceki yıla göre yüzde 15 arttığını göz önüne alırsak devlet savunma siparişlerini yerine getirirken nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakmamız gerekiyor." dedi.

    Rusya karşıtı yaptırımlara rağmen devlet sözleşmelerinin yüzde 85 oranında yerine getirildiğini aktaran Şoygu, gelecek ay içerisinde bütün siparişlerin tamamlanacağını ifade etti.

    NÜKLEER KUVVETLER VURGUSU YAPTI

    Şoygu, "(Yeni silah siparişinde) Öncelikler yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, havacılık teçhizatı ve stratejik nükleer kuvvetlerin savaşa hazır durumunu desteklemektir." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna'daki savaşın getirdiği duruma da işaret eden Şoygu, bu yıl robotik sistemler, bilgi sağlama araçları ve elektronik savaş dahil gelişmiş silahlar ile lojistiğin temini için belirlenen hızın korunması gerektiğini vurguladı.

    Sergey Şoygu: Rusya nın önceliği, nükleer kuvvetleri desteklemek #1


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