Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile yoğun bir ticaret ilişkimiz yok, bu iş bitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile düzenlediği basın toplantısında Gazze konusuna değinerek, İsrail ile ticari ilişkilerin sonlandırıldığının bir kez daha altını çizdi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Ankara'da resmi törenle karşıladı.

Başa başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile ilgili gelen ticari ilişkilerle alakalı soruya ise "Bu iş bitti" diyerek, ticari ilişkilerin ayakta tutulmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz"

İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı. Fakat şunu bilmenizi istiyorum, şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı ne yazık ki, 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. Yaralılar 75 bini buldu. Bu yaralılar içerisinde durumu ağır olanların bir kısmını biz ülkemize aldık burada tedavileri devam ediyor.

"İsrail'in acımasız bu saldırıları karşısında Gazze'nin bir imkanı var mı?