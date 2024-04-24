Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Ankara'da resmi törenle karşıladı.
Başa başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile ilgili gelen ticari ilişkilerle alakalı soruya ise "Bu iş bitti" diyerek, ticari ilişkilerin ayakta tutulmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz"
İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı. Fakat şunu bilmenizi istiyorum, şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı ne yazık ki, 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. Yaralılar 75 bini buldu. Bu yaralılar içerisinde durumu ağır olanların bir kısmını biz ülkemize aldık burada tedavileri devam ediyor.
"İsrail'in acımasız bu saldırıları karşısında Gazze'nin bir imkanı var mı?
Tabii çocuk, kadın, yaşlı bir burada maalesef ağır manzara var. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Bu kadar Gazze, Filistin yerle yeksan olmuş, her taraf yıkılmış durumda. Kaldı ki, İsrail ile Gazze'nin silah, mühimmat, araç-gereç zaten bunlar mukayese edilmez.
Bunları görerek değerlendirme yapmak lazım. Bütün bunların yanında tüm Batı kimin yanında yer alıyor? İsrail'in yanında yer alıyor. İsrail'in acımasız bu saldırıları karşısında Gazze'nin bir imkanı var mı? Yok, imkansızlıklar içinde bütün bunlara rağmen biz şu anda rehinelerin takası noktasında bir gayretin içindeyiz, bir mücadelenin içindeyiz. Temenni ederiz ki bu takasta başarılı oluruz.
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