Ses kayıtlarına ulaşıldı: Trump, Putin'i Moskova'yı bombalamakla tehdit etmiş

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken seçim vaatleri arasında taraflar arasında barışı sağlamak olan ABD Başkanı Donald Trump, bu konuda henüz ilerleme kaydedemedi.

Putin ile yaptığı son görüşmeden memnun olmadığını söyleyen Trump, Ukrayna'ya olan silah desteğinin artırılacağını duyurdu.

SES KAYITLARINA ULAŞILDI

Amerikan basın kuruluşu CNN, Trump'ın 2024 seçim kampanyası kapsamında New York kenti ile Florida eyaletinde düzenlediği bağış toplama etkinliklerinde yaptığı basına kapalı konuşmalara ulaştı.

Konuşmalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya saldırmaktan caydırmak için Moskova'yı bombalamakla tehdit ettiğini söylediği ileri sürüldü.

PUTİN'E 'MOSKOVA' TEHDİTİ

Ses kayıtlarında Trump'ın, "Putin'e, 'Eğer Ukrayna'ya girersen Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım.

Başka çarem yok.' dedim. O da bana inanmadığını söyledi ama bence yüzde 10 kadar inanmıştı." ifadeleri yer aldı.

"PEKİN'İ BOMBALARIZ"

Benzer bir uyarıyı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e de Tayvan konusunda yaptığını anlatan Trump, "Ona 'Tayvan'a saldırırsan Pekin'i bombalarız.' dedim.

Beni deli sandı. Ama sorun yaşamadık." diye konuştu.

FİLİSTİN PROTESTOCULARI HAKKINDA DA KONUŞMUŞ

Ses kayıtlarında Trump'ın, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteriler hakkında da açıklamalarda bulunduğu duyuldu.

Göstericileri ülkeden sınır dışı etmenin protestoları durduracağını savunan Trump'ın ses kayıtlarında, "Protestolara katılan öğrencileri ülkeden atardım." ifadeleri yer aldı.