Şeyh Maksud’da SDG unsurları tahliye edildi: 400 terörist bölgeden çıkarıldı

Suriye ordusunun PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’ye yönelik yürüttüğü operasyonlar sonucunda Halep’in Şeyh Maksud mahallesinde kontrol tamamen sağlandı. Güvenliğin tesis edilmesinin ardından, örgüt unsurlarının bölgeden çıkarılmasına yönelik tahliye süreci başlatıldı.

Suriye yerel kaynaklarından edinilen bilgilere göre, aralarında yaralıların da bulunduğu yaklaşık 400 SDG’li terörist, Genel Güvenlik güçleri ve Kızılay araçlarının refakat ettiği 8 otobüsle gece saatlerinde mahalleden çıkarıldı.

OPERASYON SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Tahliye sürecinin kontrollü şekilde yürütüldüğü belirtilirken, bölgede olası provokasyonlara karşı güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi. Yetkililer, Şeyh Maksud Mahallesi'nde sivil hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

HALEP'E SU AKIŞI YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan, SDG tarafından dün kesildiği bildirilen Halep’in su teminine ilişkin de önemli bir gelişme yaşandı. Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, kentin ana su kaynağı olan Baberi Su İstasyonu’ndan Halep’e su akışının yeniden sağlandığını açıkladı.

"HAYATİ HİZMETLERİN SÜREKLİLİĞİ SAĞLANACAK"

Bakan el-Beşir, yaptığı açıklamada, “Halep’e su temini yeniden başlatıldı. Kesintilerin tekrar yaşanmaması ve hayati hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.