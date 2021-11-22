Şi Cinping: Çin, hegemonya peşinde değil

Denizde egemenlik ihtilaflarının yaşandığı dönemde, Pekin'den farklı bir açıklama geldi. Çin lideri Şi, "İyi bir dostuz, zorbalık yapmıyoruz" mesajı verdi.

Çin'den, Güney Çin Denizi'nde egemenlik iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Pekin yönetiminin deniz üzerindeki iddiaları, Güneydoğu Asya'da tansiyonu yükseltirken, Washington'da alarma geçildi.

"ZORBALIK YAPMIYORUZ"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 10 ülkeli Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderlerine seslendiği konuşmasında, Pekin'in bölgedeki "daha küçük" komşularına "zorbalık yapmayacağını" söyledi.

"ASEAN'IN İYİ BİR DOSTUYUZ"

Şi, "Çin, ASEAN'ın iyi bir komşusu, iyi bir dostu ve iyi bir ortağı ve her zaman öyle kalacak." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin'in yasa dışı denizcilik iddialarına ilişkin eylemlerinin bölgedeki barış ve güvenliği baltaladığı" belirtildi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Çin, 1947'de yayınladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

TAHKİM'İN KARARI: YASAL ZEMİNİ YOK

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.