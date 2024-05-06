Şi Cinping, Fransa'da Macron'la görüştü Paris, kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Üçlü zirvede AB-Çin ilişkileri masaya yatırıldı.

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ensonhaber.com

Çin Devlet Başkanı Şi, Fransa'ya resmi ziyaret düzenledi.

Şi, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'nda kabul edildi.

Elysee'de yapılan görüşmeye Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.

Paris'te üçlü zirve

Çin lideri Şi, görüşmenin yapılacağı yerde Macron tarafından karşılandı. İki lider, el sıkışarak kameralara poz verdi.

Üçlü zirvede konuşan Ursula von der Leyen, toplantıyı düzenlediği için Emmanuel Macron'a teşekkür etti.

Leyen de katıldı: İyi ilişkiler istiyoruz

"AB ve Çin iyi ilişkiler istiyor." diyen Leyen, şöyle devam etti:

Çin'in küresel ağırlığı göz önüne alındığında, karşılıklı saygıyı sağlamak, yanlış anlamaları önlemek ve küresel zorluklara çözüm bulmak için katılımımız çok önemli.



Hem Çin'in hem de AB'nin, barış ve güvenlik ile kurallara dayalı uluslararası düzenin etkin işleyişinde ortak çıkarları var. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını durdurmaya kararlıyız.

AB ile iş birliği mesajı

Çin Devlet Başkanı, Fransa ziyaretindeki açılış konuşmasını AB ile daha yakın ilişkiler kurma yönündeki beklentisine ayırdı.

Şi Cinping, Macron ve Leyen'e hitaben "Dünyanın iki önemli gücü olarak her ikimizin de ortaklık pozisyonuna, diyalog ve iş birliğine bağlı kalması gerekiyor." dedi.

Her iki tarafın da "stratejik iş birliği" yapmasının önemli olduğunun altını çizen Şi, "İstikrarlı ve sağlıklı kalkınmayı teşvik etmeliyiz. Dünya barışına ve kalkınmasına katkıda bulunmalıyız." diye konuştu.