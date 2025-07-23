Sıcaklar resmi tatil ilan ettirdi: O ülkede "işe gelmeyin" uyarısı

Aşırı sıcaklar, adeta dünyayı kavuruyor.

Türkiye için bugün yılın en sıcak günü olacak uyarısı gelirken, uzmanlar da peş peşe tavsiyelerde bulunuyor.

Özellikle dışarı çıkma konusunda dikkat edilmesi gerekirken, İran'dan bir haber geldi.

1 GÜNLÜK TATİL

İran’ın başkenti Tahran ve çevresinde, aşırı sıcaklar ve enerji tasarrufu gerekçesiyle çarşamba günü devlet daireleri, bankalar ve işletmeler kapalı olacak.

Başkentte sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte, hükümet vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde evde kalmalarını tavsiye etti.

IRAN Daily gazetesine göre, hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajeran yaptığı açıklamada, halkı elektrik ve su tüketimini azaltacak önlemler almaya çağırdı.