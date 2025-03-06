Şili'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA

Güney Amerika ülkesi Şili, deprem ile sarsıldı..

Şili'de, merkez üssü ülkenin Antofagasta bölgesine bağlı Sierra Gorda kasabası olan 6 büyüklüğündeki deprem yaşandı.

Deprem sonrası Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), detayları paylaştı.

YERİN 96 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 13.21'de yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelerde can ya da mal kaybı bildirilmedi.

8.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANMIŞTI

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.