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Haber Merkezi

Şili'nin ünlü milli takım oyuncusu, skandal bir olaya karıştı.

Daha önce BAE'nin Al Wahda isimli profesyonel futbol kulübünde orta saha olarak oynayan Jorge Valdivia, gözaltına alındı.

Şili'de polis ekipleri eşiliğinde karakola götürülen eski futbolcu hakkında savcılık açıklama yaptı.

TECAVÜZ SUÇLAMASIYLA GÖZALTINDA

Savcılığın yaptığı açıklamaya göre, Valdivia tecavüz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı.

Onefootball'un haberine göre, savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Jorge Valdivia'nın resmi olarak yargılanacağını doğruluyoruz. Şu anda gözaltında." ifadesi kullanıldı.

İDDİALARI REDDETTİ

Uzun süredir gündeme gelen iddianın kamuoyunda tepki görmesinin ardından, 41 yaşındaki eski futbolcu, "Hiçbir kişiye cinsel saldırıda bulunmadığını ve iddiaları kesinlikle reddettiğini" belirten bir açıklama yaptı.

Bir yetişkin kadınla "karşılıklı rızaya dayalı bir ilişki" sürdürdüğünü ifade eden Valdivia, olayları aydınlatmak için savcılıkla iş birliği yapacağını söyledi.

JORGE VALDİVİA

Valdivia, Şili'yi 2015 Copa América ve 2016 Centenario turnuvalarında zaferle taşıyan "Altın Nesil" olarak bilinen kadronun bir üyesiydi.

Kariyerinin önemli bir kısmını Şilili Colo Colo kulübünde geçirdi.

Brezilya'dan Palmeiras, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Ain ve Al-Wahda, Meksika'dan Monarcas, Mazatlán ve Necaxa ve İspanya'dan Rayo Vallecano gibi kulüplerde de oynadı.

Valdivia, Temmuz 2022'de profesyonel futbolu bıraktıktan sonra spor yorumculuğu yapmaktadır.