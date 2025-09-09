Sinema dünyasından İsrail'e karşı tarihi boykot adımı

İsrail, Gazze'de Filistinlilere karşı soykırımını durdurmuyor.

Dünyanın gözleri önünde adeta canlı yayında 7 Ekim 2023'ten bu yana katliam sürüyor.

64 bin 522 masum sivilin hayatını kaybettiği, 163 bin 96’ kişinin yaralandığı saldırılar dünyanın gündeminde.

Bomba yağmurunun yanında İsrail ablukası altında açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 140'ı çocuk olmak üzere 393'e yükselirken bu insanlık dışı uygulamalar vicdan sahibi herkesin tepkisini çekiyor.

SİNEMA DÜNYASINDAN İSREİL'E KARŞI TARİHİ BOYKOT ADIMI

Dünya çapında protestolar düzenlenirken İsrail ablukasını delmek için aktivist, sinemecı ve gazeteciler başta olmak üzere onlarca insanın gemilerle yola çıktığı Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru ilerliyor.

Bununla eş zamanlı olarak dünya sinemasından da tarihi bir adım geldi.

ÖDÜLLÜ YILDIZLARIN DA ARASINDA OLDUĞU 1300 İSİM

Oscar, BAFTA, Emmy, Cannes, Berlin, Venedik, César, Goya ve Peabody gibi perstijli sinema ödüllerine sahip isimlerin de aralarında bulunduğu 1300’den fazla sinemacı, boykot kararı aldı.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER İMZACI OLDU

Aralarında Olivia Colman, Mark Ruffalo, Javier Bardem, Tilda Swinton, Riz Ahmed, Susan Sarandon ve Aimee Lou Wood’un da bulunduğu oyuncular ile Ava DuVernay, Yorgos Lanthimos, Adam McKay ve Joshua Oppenheimer gibi yönetmenler, İsrail’in “soykırım ve apartheid politikalarına ortak” olduğunu belirttikleri film kurumlarıyla işbirliği yapmayacaklarını açıkladı.

"SUÇ ORTAKLIĞINA KARŞI ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

Yayınlanan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: