Sırbistan, Çin füzelerini görücüye çıkardı

Batajnica askeri havaalanındaki programda askeri teçhizatlar sergilendi. Cumhurbaşkanı Vucic, "Sırbistan kendi ordusu ile halkını savunabilir" dedi.

Sırbistan, "Kalkan 2022" programı düzenliyor.

Sırp ordusu, 300'den fazla silahın yer aldığı programa 1000'den fazla askerle katıldı.

Bu kapsamda Sırbistan, yeni Çin füzeleri ile Rusya ve Batı'dan satın aldığı diğer askeri teçhizatı görücüye çıkardı.

Askeri teçhizatlar sergilendi

Başkent Belgrad yakınlarındaki Batajnica askeri havaalanında düzenlenen programda Çin insansız hava araçları, Rus MiG-29 savaş uçakları, Çin ve Fransız füzeleri tanıtıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, burada yaptığı açıklamada, Sırbistan ordusuyla gurur duyduğunu dile getirdi.

"Sırbistan kendi ordusu ile halkını savunabilir"

Sırbistan'ın savaşa hazırlık açısından çok ilerlediğini ifade eden Vucic, "Sırbistan kendi ordusu ile halkını savunabilir. Bu, tüm Sırpların kalbini gururla dolduruyor." diye konuştu.

Savaş uçağı satın alma girişimleri

Sırbistan'ın 2023'te Fransa'dan 12 Rafale savaş uçağı satın alacağını belirten Vucic, İngiliz Eurofighter Typhoon uçakları için de görüşmelerin devam ettiğinin altını çizdi.

AA'nın haberine göre, Çin FK-3 hava savunma sisteminin de tanıtıldığı programa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik de katıldı.