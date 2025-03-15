İHA

Sırbistan’da kasım ayında Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda yaşanan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği trajedi sonrasında başlayan protesto gösterileri, bugün ülke tarihinin en kalabalık gösterilerinden biriyle devam etti.

107 BİN PROTESTOCU, 15 KİŞİ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Ülkenin dört bir yanından öğrencilerin de destek verdiği gösteriye katılım yüzbinlerle ölçülürken, Sırbistan İçişleri Bakanlığı protestocuların sayısının ulaştığı en yüksek seviyenin 107 bin olduğunu duyurdu.

"15 kişi için ayın 15’inde" başlıklı protesto çerçevesinde şehir merkezindeki Slavija meydanı ve çevredeki sokaklara yayılan göstericiler, Cumhurbaşkanı Vucic aleyhinde sloganlar attı.

Toplumun farklı kesimlerinden destek bulan gösteride binlerce kişi, yerel saatle 19.00’da Novi Sad şehrindeki trajedide hayatını kaybeden 15 kişi için 15 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi.

İKTİDAR PARTİLİ SİYASETÇİLERDEN "RENKLİ BİR DARBE GİRİŞİMİ" AÇIKLAMASI

Bugünkü gösteri öncesinde iktidar partili siyasetçiler, "protestocuların yurt dışından finanse edildiğini ve ortada renkli bir darbe girişiminin söz konusu olduğunu" savundu.

Cumhurbaşkanı Vucic ise, bugünkü gösterilerde büyük çaplı şiddet olayları yaşanabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

BOŞNAK POLİTİKACILAR, BUGÜNÜ VUČIĆ’İN DEVRİLECEĞİ TARİH OLARAK GÖSTERMİŞTİ

Bosna Hersek’te son haftalarda gerginlik nedeniyle Sırbistan’ı sorumlu tutan bazı Boşnak politikacılar da 15 Mart tarihini Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in devrileceği tarih olarak göstermişti.

GÖSTERİLER BİR DİZİ İSTİFAYA NEDEN OLMUŞTU

Sırbistan’da 1 Kasım 2024’te ülkenin kuzeyindeki Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun ana girişindeki beton sundurmanın çökmesi ile toplam 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde hükümet karşıtı protesto eylemleri başlamıştı.

Öğrenci gruplarının liderliğinde devam eden ve vatandaşların da destek verdiği gösteriler, birçok üniversitede eğitimin durmasına ve Başbakan Milos Vucevic dahil bir dizi istifaya neden olmuştu.