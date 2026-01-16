ABD'de protestocular ile ICE ekipleri arasında arbede çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Renee Good isimli Amerikan vatandaşının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) görevlilerince vurularak öldürülmesinin ardından ülkede protestolar patlak vermişti.

İSYAN YASASI TEHDİDİNE RAĞMEN EYLEM SÜRÜYOR

Minneapolis'te göçmenlere yönelik operasyonlara karşı gösteriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsyan Yasası'nı devreye sokma tehdidine rağmen sürüyor.

CNN'in haberine göre, göstericiler, kentteki federal bir binanın yakınlarında toplanarak federal kolluk kuvvetlerini protesto etti

EYLEMCİLER VE POLİSLER BİRBİRİNE GİRDİ

Kolluk kuvvetleri, binaya giden yolu kapatan göstericilerden çekilmelerini talep etti.

Protestocular, göçmen polislerinden oluşan bir gruba su şişesine benzer cisimler fırlattı.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Bunun üzerine göçmen polisleri, biber gazıyla protestoculara müdahale etti ve bazılarını gözaltına aldı.

Ayrıca, federal kolluk kuvvetleri de kalabalığa biber gazı sıktı.

GÖZALTI AÇIKLAMALARI

ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üzerinde ruhsatsız silahla federal kolluk kuvvetlerine saldırdığı ifade edilen bir ABD vatandaşının gözaltına alındığı duyuruldu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de sosyal medya paylaşımında, FBI'a ait bir araçtan federal hükümet mallarını çaldığı iddia edilen bir başka kişinin de gözaltında olduğunu açıkladı.

RENEE GOOD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Minneapolis'te göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında göçmenlik bürosu polisleri 7 Ocak'ta ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüş, 14 Ocak'ta da federal güvenlik güçleri, Venezuelalı düzensiz göçmeni silahla yaralamıştı.

Trump, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösterilerin arttığı Minnesota'da güvenliğin sağlanması amacıyla protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini belirtmişti.