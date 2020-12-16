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- Sisi, askerlere kurşun geçirmez camın arkasından seslendi
Sisi, askerlere kurşun geçirmez camın arkasından seslendi
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin askerlere kurşun geçirmez camın arkasından hitap etmesi gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 20:53
- Güncelleme : 16.12.2020 - 20:55
Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinde düzenlenen bir törene katıldı.
Sisi, Askeri öğrencilerin de hazır bulunduğu törende katılımcılara bir konuşma yaptı.
Konuşma yaptığı yer ise dikkat çekti.
KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARDINDAN KONUŞTU
Sisi, konuşmasını kurşun geirmez camlarla çevrili locayı anımsatan bir platform üzerinde yaptı.
Abdulfettah es-Sisi'nin kurşun geçirmez platformdan konuşmasının yanında, giydiği kıyafetler de dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanı'nın ayağında spor ayakkabı, üzerinde ise spor kıyafetler olduğu görüldü.