Sisi, askerlere kurşun geçirmez camın arkasından seslendi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin askerlere kurşun geçirmez camın arkasından hitap etmesi gündem oldu.

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinde düzenlenen bir törene katıldı.

Sisi, Askeri öğrencilerin de hazır bulunduğu törende katılımcılara bir konuşma yaptı.

Konuşma yaptığı yer ise dikkat çekti.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARDINDAN KONUŞTU

Sisi, konuşmasını kurşun geirmez camlarla çevrili locayı anımsatan bir platform üzerinde yaptı.

Abdulfettah es-Sisi'nin kurşun geçirmez platformdan konuşmasının yanında, giydiği kıyafetler de dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanı'nın ayağında spor ayakkabı, üzerinde ise spor kıyafetler olduğu görüldü.