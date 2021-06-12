Sisi ile Muhammed bin Selman görüştü

Sisi ile Muhammed bin Selman görüştü

Mısır'da görüşen iki isim, ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Sisi'nin resmi Facebook sayfasından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşıldı.

SELMAN İÇİN "KARDEŞİM" DEDİ

Selman ile görüşmesine değinen Sisi, iki ülke arasındaki ortak ilişkilerin geliştirilmesinin yollarını ele aldıklarını ifade etti.

Selman'ı "kardeşi" olarak nitelendiren Sisi, görüşmede, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

"SEÇKİN İLİŞKİ"

Sisi ayrıca, Mısır ve Suudi Arabistan'ı resmi ve gayri resmi düzeyde birbirine bağlayan seçkin ilişkilerden dolayı “gururlu olduğunu” aktardı.

Selman, 5 Mart 2018'de göreve gelmesinden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Mısır'a gerçekleştirmişti.