Slovakya Başbakanı Eduard Heger istifa etti Slovakya Başbakanı Eduard Heger, erken genel seçimler öncesi istifa etti. Başbakan olarak ise Slovakya Ulusal Bankası Başkan Yardımcısı Ludovit Odor’u atandı.

İHA

Slovakya’da siyasi kriz devam ederken, Başbakan Eduard Heger, eylül ayında düzenlenecek olan erken genel seçimler öncesi istifa etti.

"Cumhurbaşkanına alan bırakmak istedim"

Heger şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanından yetkimi kaldırmasını ve Slovakya'yı teknokrat bir hükümetle demokratik parlamento seçimlerine istikrarlı ve barışçıl bir şekilde götürmesi için Cumhurbaşkanına alan bırakmak istedim.”

Ludovit Odor Başbakan oldu

Heger’in istifasının ardından Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, ülkenin kurulacak olan yeni teknokrat hükümetine Başbakan olarak 46 yaşındaki Slovakya Ulusal Bankası Başkan Yardımcısı Ludovit Odor’u atadı.

Caputova, 15 Mayıs'tan sonra Odor'un teknokrat hükümetinin geri kalanını belirleyeceğini söyledi.

Süreç nasıl işledi?

Geçtiğimiz sene eylül ayında Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkisi ile yükselen enerji ve gıda fiyatlarının ardından hükümetin söz konusu krizle mücadelesinden memnun olmayan liberal Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SaS) koalisyon hükümetinden çekilmişti.

Heger hükümeti, koalisyondaki çatlağın ardından Aralık 2022'de yapılan güven oylamasını kaybederek düşmüştü. Cumhurbaşkanı Caputova ise, seçimlere kadar Heger'i geçici başbakan olarak görevlendirmişti.