Slovakya'da hükümet düştü: Ülke seçime gidiyor

Slovakya'da azınlık hükümetinin güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, en kısa sürede seçime gidilmesini istedi.

İktidardaki 3'lü koalisyon hükümetinin dün mecliste yapılan oylamayı kaybetmesinin ardından Başbakan Edvart Heger, Cumhurbaşkanı Caputova’ya istifasını resmen sundu.

Seçimler için takvim Şubat 2023

AA'nın haberine göre; erken seçime kadar mevcut hükümeti görevlendiren Caputova, meclisin çoğunluğunun destekleyeceği yeni bir hükümet kurulması gerektiğini belirterek, en kısa sürede seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.

Temayüller doğrultusunda geçici hükümetin Şubat 2023’e kadar erken seçime gidilmesini sağlaması gerekiyor.