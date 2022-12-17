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    Slovakya'da hükümet düştü: Ülke seçime gidiyor

    Slovakya'da azınlık hükümetinin güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, en kısa sürede seçime gidilmesini istedi.
    • 17.12.2022 - 06:06
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 06:11
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    Slovakya'da hükümet düştü: Ülke seçime gidiyor

    İktidardaki 3'lü koalisyon hükümetinin dün mecliste yapılan oylamayı kaybetmesinin ardından Başbakan Edvart Heger, Cumhurbaşkanı Caputova’ya istifasını resmen sundu.

    Seçimler için takvim Şubat 2023

    AA'nın haberine göre; erken seçime kadar mevcut hükümeti görevlendiren Caputova, meclisin çoğunluğunun destekleyeceği yeni bir hükümet kurulması gerektiğini belirterek, en kısa sürede seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.

    Temayüller doğrultusunda geçici hükümetin Şubat 2023’e kadar erken seçime gidilmesini sağlaması gerekiyor.

    Slovakya da hükümet düştü: Ülke seçime gidiyor #1


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