Slovenya parlamentosundan Filistin devletini tanıma kararı Slovenya Parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasını onayladı. Bu kararla birlikte Slovenya, Filistin'in bağımsızlık ve egemenlik taleplerine resmi destek veren ülkeler arasına katıldı.

İHA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam ederken, birçok ülke Filistin devletini tanıma kararı alarak Filistin halkına desteklerini gösteriyor.

Slovenya Parlamentosu da, bugün yapılan oylamada Filistin devletinin tanınmasını resmen onayladı.

Karar, oy çokluğuyla alındı.

Slovenya Parlamentosu Filistin devletini tanıdı

Böylece İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanımış oldu.

Slovenya’nın 90 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararname 52 evet oyuyla onaylandı. Geri kalan milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, oylama öncesi yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Müttefiklerimizle Filistin'in tanınması konusunu bu yılın şubat ayında konuşmaya başladık. O zamanki değerlendirmemiz şuydu; henüz zamanı değil. Biz Slovenler 1000 yıldır bu hakkın hayalini kuruyorduk. Bunu 33 yıl önce elde ettik. Ne yazık ki Filistin ulusu bu hakkı henüz elde edemedi”

Birleşmiş Milletler'in 3'te 2'sinden fazlasını oluşturan 140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor.

Slovenya'nın Filistin'i tanıma süreci

SDS Genel Başkanı Janez Jansa dün, tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı.

Slovenya hükümeti geçen hafta düzenlenen oturumda, Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirmişti.

Başbakan Golob, oturumun ardından yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini ifade etmişti.

Golob, söz konusu kararı meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini de söylemişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)