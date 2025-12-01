Slovenya’da çalışanlara vergisiz ikramiye verilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Slovenya Başbakanı Robert Golob ve hükümeti, ülkedeki yaklaşık 1 milyon çalışana Aralık ayında 639 euro (yaklaşık 31 bin TL) tutarında vergiden muaf ikramiye ödenmesini zorunlu hale getirdi. Bu rakam, aylık asgari ücretin yarısına denk geliyor.

KARAR PARLAMENTO'DAN GEÇTİ, HALK DESTEKLİYOR

Parlamento’da kabul edilen karar, seçmenlerin çoğunluğu tarafından destekleniyor. İkramiye, ülkede daha önce Haziran sonunda ödenen ve 13. ay maaşı olarak bilinen yaz ikramiyeleri uygulamasına eklenmiş oldu. İki ikramiyenin toplam değeri 2.000 euroyu aşıyor.

MUHALEFET VE AB KOMİSYONU'NDAN ELEŞTİRİLER

The Times’a göre, uygulamanın maliyetinin en az 600 milyon euro olması bekleniyor. Muhalefet ve Avrupa Komisyonu kararı eleştirerek, işverenlerin faturayı karşılamakta zorlanacağını vurguladı. Avrupa Komisyonu ayrıca, yardımların GSYİH’nın yüzde 0,3’üne kadar etkisi olabileceğini ve mali kuralların ihlal edilme riskini taşıdığını belirtti.

SENDİKALAR KARARI SAVUNDU

Slovenya’nın en büyük sendikalarından ZSSS’nin başkanı Andrej Zorko, kararı savunarak şunları söyledi:

“İnsanlar tüm yıl boyunca çok çalışıyor, şirketler kâr ediyor ve bunun bir kısmının çalışanlara gitmesi adil.”

GOLOB, SOL KOALİSYON HÜKÜMETİNİN BAŞINDA

58 yaşındaki Robert Golob, Nisan 2022 seçimlerinde Ivan Jansa’yı yenerek üç partili merkez sol koalisyonun başına geçti. Uzmanlar, parlamentoda kabul edilen bu kararın Mart ayında yapılacak seçimlerde Golob’un kazanma şansını artırabileceğini öne sürüyor.