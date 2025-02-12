SON DAKİKA! Donald Trump ile Putin telefonda görüştü

AA

Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar bir yılı aşkın süredir devam ediyor..

İki ülke arasında gerilim her geçen gün tırmanırken dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü.

YAKLAŞIK 1,5 SAAT SÜRDÜ

Görüşmeye ilişkin açıklama Trump'tan geldi.

Donald Trump tarafından Truth Social'da yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Ukrayna, Ortadoğu, enerji, yapay zeka, doların gücü ve diğer çeşitli konuları ele aldık" dedi.

"RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞINDA ÖLÜMLERİ DURDURMAK İÇİN ANLAŞTIK"

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump da görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "Rusya ve Ukrayna savaşında ölümleri durdurmak istediğimiz konusunda anlaştık. Putin'le ekiplerimizin müzakereleri derhal başlatmaları konusunda anlaştık" dedi.

Sözlerine, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'i arayarak görüşme hakkında kendisini bilgilendireceğiz, bunu hemen şimdi yapacağım." ifadelerini de ekledi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME SÖZÜ

Öte yandan, Putin görüşmelerde Trump'ı Moskova'ya davet etti. İki lider telefon görüşmesinde yüz yüze bir görüşme düzenleme konusunda anlaştı.