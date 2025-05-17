SON DAKİKA! Donald Trump'ın Putin'le görüşeceği tarih belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde çıktığı Orta Doğu turunu tamamladı..

Tüm dünyanın gündemine oturan Rusya ve Ukrayna arasındaki İstanbul'da gerçekleşen barış müzakerelerine katılması beklenirken ülkesine dönüş yapan Trump, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirtmişti..

Trump, bugün görüşmeye ilişkin tarih verdi.

"PAZARTESİ PUTİN'LE GÖRÜŞECEĞİM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, pazartesi günü Rus lider Putin ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

"GÜNDEMİMİZ SAVAŞI DURDURMAK VE TİCARET OLACAK"

Trump, şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü saat 10.00'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağım telefon görüşmesinin konuları, haftada ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukraynalı askerin ölümüne neden olan "kan gölünün" durdurulması ve ticaret olacak.



Ardından Devlet Başkanı Zelensky ile birlikte NATO'nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğim.



Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir. Bu çok şiddetli savaş, hiç olmaması gereken bir savaş sona erer. Tanrı hepimizi korusun..