Hamas ateşkes teklifini kabul etti

Gazze için sevindiren gelişme...

Bir Hamas yetkilisinin Katar'ın El Cezire televizyonuna konuştuğu belirtildi.

HAMAS ATEŞKESİ KABUL ETTİ

Yapılan açıklamaya göre dün kendisine sunulan ateşkes-rehinelerin serbest bırakılması anlaşması teklifini kabul etti.

Kararın arabuluculara iletildiği belirtildi.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Âl-i Sâni, bugün son durumu ele almak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüştü.

TAM İLE GEÇİCİ ATEŞKES ARASINDA BİR UZLAŞMA

Katar televizyonu El Arabi’nin daha önce yayımladığı habere göre, Hamas’ın son müzakere yanıtı, 60 günlük ateşkesi öngören çerçeve anlaşmasının gözden geçirilmiş haliydi.

Ancak Suudi kanalı El Arabiya, söz konusu önerinin tam ateşkes ile rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun Gazze’den kademeli olarak çekilmesini içeren geçici ateşkes arasında bir uzlaşmayı temsil ettiğini aktardı.

GAZZE'DE KITLIK VE İNSANİ KRİZ

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye giden tüm geçiş kapılarını kapatarak, çok az miktarda yardımın girişine izin veriyor ve bu durum Şeridi'nde kıtlık ve insani krize yol açtı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 12 Ağustos'ta i24 kanalına verdiği röportajda, "Büyük İsrail" vizyonuna derinden bağlı olduğunu ve bu vizyonun işgal altındaki Filistin topraklarını ve Fırat'tan Nil'e kadar Arap ülkelerinin bazı kısımlarını kapsadığını belirtti.