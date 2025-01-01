SON DAKİKA! Karadağ'da silahlı saldırı

Haber Merkezi

Dünya, 2025 yılına çoşkulu kutlamalar ile girerken, insanlar ABD'de yılbaşı gecesi meydana gelen saldırı ile sarsıldı.

ABD'nin ardından Karadağ'dan da bir saldırı haberi geldi.

Saldırıya ilişkin bilgiler yerel medyada yer aldı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ

Karadağ medyasının aktardığına göre, Karadağ'da silahlı saldırgan önce bir restoranaa ardından da bir eve saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda en az 7 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.