SON DAKİKA! PKK/YPG İsrail'den yardım talep etti

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Suriye'de tarihi anlar yaşanmaya devam ediliyor...

Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmelerde, 61 yıllık Baas rejimi, muhaliflerin başarılı mücadelesi ile çökertildi.

Uzun süre yaşanan sessizlikten sonra 27 Kasım'da tekrar harekete geçen Suriyeli muhalifler, 30 Kasım'da Halep'i ve Tel Rıfat'ı aldıktan sonra yürüyüşlerini sürdürerek son olarak Şam'ın kontrolünü de ele geçirdi.

Esad'ın düşmesinin ardından terör örgütleri PKK/YPG'de bölgede köşeye sıkıştı.

PKK/YPG'DEN YARDIM TALEBİ

Gelen son dakika bilgisi ise dikkat çekti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Esad'ın düşmesinin ardından PKK/YPG'nin İsrail'den yardım ve koruma talep ettiği öğrenildi.

Ancak, söz konusu haberlerde bu talebin ne yolla yapıldığı veya İsrail'in yanıtına dair herhangi bir detaya yer verilmedi.