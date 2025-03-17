Trump'tan İran'a tehdit: Herhangi bir Husi saldırısından sorumlu tutulacak

İHA

ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor..

Geçtiğimiz günlerde Social Truth isimli sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Trump, İran'a seslenerek, "Husilere destek derhal sona ermeli." ifadesinde bulunmuştu.

Ayrıca orduya Yemen'deki Husi hedeflerini vurma emri verdiğini de açıklayan Trump, dikkat çeken sözler sarf etmişti.

Trump'tan bir son dakika açıklaması daha geldi..

İRAN'I TEHDİT ETTİ

Husilere yönelik saldırılar sürerken Trump, Yemen’deki İran destekli Husiler üzerinden İran’ı hedef aldı.

Yemen halkının Husilerden nefret ettiğini ifade eden Trump, "Yemen'de üslenmiş uğursuz gangsterler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran’dan kaynaklanmakta" dedi.

"İRAN SORUMLU TUTULACAK, SONUÇLARINA KATLANACAK VE BU SONUÇLAR KORKUNÇ OLACAK"

Trump, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek" ifadelerini kullanarak, İran’ın hala Husileri kontrol ettiğini vurguladı.

İran’ın Husilere silah, para ve istihbarat desteği sağladığını aktaran Trump, "Husiler tarafından atılan her kurşun İran tarafından atılmış olarak görülecek ve İran sorumlu tutulacak, sonuçlarına katlanacak ve bu sonuçlar korkunç olacak" dedi.

NE OLMUŞTU

Orduya Yemen'deki Husi hedeflerini vurma emri verdiğini açıklayan Trump, açıklamalarının devamında şu sözleri sarf etmişti:

Husiler; zamanınız doldu, saldırılarınız durmak zorunda, durmazsa daha önce görmediğiniz biçimde cehennem üzerinize yağacak.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın tepkisinin "acınacak" derecede zayıf olduğunu kaydeden Trump, "Bu yüzden kontrolsüz Husiler ilerlemeye devam etti. ABD bandıralı bir ticari geminin Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ya da Aden Körfezi'nden güvenli bir şekilde geçmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. 4 ay önce Kızıldeniz'den geçen son ABD Savaş Gemisi Husiler tarafından bir düzineden fazla kez saldırıya uğradı" demişti.

"Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız" diyen Trump, "Hiçbir güç ABD ticari ve donanma gemilerinin dünya su yollarında özgürce seyretmesini engelleyemeyecektir" sözlerini sarf etmişti.

İRAN'A SESLENMİŞTİ

Öte yandan açıklamalarının devamında İran'a da seslenen Trump, şu ifadeleri kullanmıştı: