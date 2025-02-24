SON DAKİKA! Trump: Zelenski ABD'ye gelecek

AA

Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin önümüzdeki günlerde Beyaz Saray'a geleceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ HAFTALAR İÇİNDE SONA EREBİLİR"

Akıllı davranırsak Ukrayna'daki savaşın yakında, haftalar içinde sona erebileceğini düşünüyorum.



Zelenski çok yakında Beyaz Saray'a gelecek.

PUTİN İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Açıklamalarının devamında yygun bir zamanda Moskova'ya gitmeye hazır olduğunu bildiren Trump, son olarak şöyle dedi: