SON DAKİKA! Vatikan'da yeni Papa seçildi

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Vatikan'da beyaz duman..

Katolik Kilisesi’nin ruhani liderini seçecek olan Konklav süreci, dün Vatikan’da tarihi bir ciddiyetle başladı.

Sistine Şapeli’nin ihtişamlı duvarları arasında toplanan kardinal seçmenler, dünyanın dört bir yanından gelen bakışlar eşliğinde yeni Papa’yı belirlemek üzere kapılarını dış dünyaya kapattı.

Seçilmiş kardinaller, tamamen tecrit edilmiş bir ortamda başladığı oy verme sürecini tamamladı..

Vatikan'da dün yapılan ilk oylamada yeni papa seçilememesi üzerine Sistina Şapeli’nden siyah duman yükselmişti..

BEYAZ DUMAN YÜKSELDİ: YENİ PAPA SEÇİLDİ

Bugün yapılan ikinci oylamada ise kardinaller kararını verdi..

Seçim sonuçları, geleneksel olarak bacadan yükselen beyaz dumanla bildirildi..

Buna göre yeni Papa, ikinci oylamada seçildi..

YENİ PAPA YEMİNDEN SONRA DUYURULACAK

Yeni Papa'nın kim olduğu ise bağlılık yemini sonrası duyurulacak. Yeni Papa, kıyafetlerini giyerek halkı selamlayacak.



