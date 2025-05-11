Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 21 ölü

AA

Sri Lanka'da feci bir kaza meydana geldi...

Başkent Colombo'nun yaklaşık 140 kilometre doğusundaki Kotmale bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 14 KİŞİ YARALANDI

Ulaştırma ve Karayolları Bakan Yardımcısı Prasanna Gunasena, yaptığı basın açıklamasında, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin yaralandığını söyledi.

OTOBÜSTE YAKLAŞIK 50 KİŞİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Polis, kaza sırasında otobüste yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu belirtti.