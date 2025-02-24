Starbucks, 1100 çalışanının işine son verecek

AA & Ensonhaber

Starbucks CEO’su Brian Niccol, şirket içi çalışanlara gönderdiği mesajda, küresel destek ekiplerinin rolü, yapısı ve ölçeğine ilişkin kapsamlı bir değerlendirmeyi tamamladıklarını duyurdu.

1100 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

Niccol, bu süreçte 1100 mevcut destek ortağı pozisyonunun yanı sıra yüzlerce açık ve doldurulmamış kadronun iptal edilmesine yönelik zorlu bir karar aldıklarını belirtti.

Şirketin operasyonlarını daha yalın hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Niccol, daha küçük, çevik ve etkili ekipler oluşturacaklarını ifade etti: