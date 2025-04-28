Steinmeier: Zayıf bir Almanya, Avrupa için tehdittir

AA & Ensonhaber

Almanya'nın NATO'ya katılımının 70. yılı dolayısıyla Brüksel’deki NATO karargâhında düzenlenen törende konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Avrupa’nın güvenliği açısından Almanya’nın güçlü bir savunma kapasitesine sahip olmasının hayati önemde olduğunu vurguladı. Steinmeier, "Bugün zayıf donanımlı bir Almanya, güçlü bir Almanya’dan çok daha büyük bir tehdit oluşturur." ifadesini kullanarak dikkat çekti.

"BU YENİ GERÇEKLİKLE YÜZLEŞMELİYİZ"

Müttefiklerin bu gerçeği uzun süredir kavradığını düşündüğünü belirten Steinmeier, şunları söyledi:

Biz Almanlar için bu düşünceyi kabullenmek kolay değil. Bunu tarihsel sorumluluğumuz ışığında anlamanızı bekliyorum. Yine de yurttaşlarımı, bu yeni gerçeklikle yüzleşmeye çağırıyorum.

Steinmeier, yeni Alman hükümetinin öncelikli görevinin, orduyu güçlendirmek ve savunma kapasitesi ile verilen taahhütler arasındaki boşluğu kapatmak olduğunu vurguladı:

Güçlü bir orduya, savaşmak için değil, savaşları önlemek için ihtiyacımız var. Diplomasiye alternatif olarak değil, diplomasiyi inandırıcı kılmak için askerî güce de ihtiyacımız olduğunu eklemek isterim.

"ALMANYA'YA BÜYÜK BİR SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Steinmeier, Almanya'nın NATO’daki 70 yıllık yolculuğuna ilişkin iki temel duygu taşıdığını söyledi: Minnettarlık ve büyük bir aciliyet. Ukrayna savaşının sürmesi ve ABD’nin Avrupalı müttefiklere yönelik artan baskısı ortamında Almanya'ya büyük bir sorumluluk düştüğünü belirtti.

"Ordumuzu güçlendirmek, savunma sanayimize daha fazla yatırım yapmak ve NATO'nun bölgesel savunma planlarına tam destek vermek için elimizden geleni yapacağız" diyen Steinmeier, Almanya'nın Ukrayna’nın Avrupa’daki geleceğini ve bağımsızlığını koruma kararlılığını yineledi: "Almanya, Avrupa'nın konvansiyonel savunma omurgası olma hedefiyle ilerleyecek."

Avrupa’da uzun yıllar savaşın imkânsız gibi görüldüğünü, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu dengeyi altüst ettiğini belirten Steinmeier, "Putin, Avrupa'nın güvenlik mimarisini yerle bir etti. Artık Almanya sadece bir parçayı temsil etmeyecek; bütünün korunmasında öncü rol üstlenecek." ifadelerini kullandı.

NATO'nun her zamankinden daha fazla güçlü bir transatlantik ittifaka ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Steinmeier, "Avrupa ve Kuzey Amerika'nın eşit derecede güçlü iki ayağı üzerinde duran bir NATO, Atlantik’in her iki yakası için de vazgeçilmez bir değer taşımaktadır." dedi.

Steinmeier konuşmasını, Almanya'nın NATO'ya hem askerî güç hem de siyasi bilgelik sunmaya hazır olduğunun altını çizerek tamamladı.