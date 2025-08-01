Steve Witkoff Gazze'de: Refah'ta bir yardım merkezini denetledi

Gazze'deki insani kriz derinleşiyor...

İsrail'in ablukası altında yaşam savaşı veren Gazze'deki Filistinliler, aynı zamanda açlık ile de mücadele ediyor.

Gıda yardımı alma umuduyla yola çıkan Gazzeliler için, yardım noktaları da ölüm noktalarına dönüşüyor.

ABD ÖZEL TEMSİLCİSİ STEVE WITKOFF'TAN GAZZE VE İSRAİL ZİYARETİ

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Gazze’deki insani krize ilişkin görüşmeler için İsrail’e gitme kararı aldı.

İsrailli yetkililer ve Wittkoff arasındaki görüşmelerde, ateşkes müzakerelerinin tıkanmasının ardından Hamas’a yaptırım seçenekleri masaya yatırılması planlanırken, Witkoff’un ayrıca, yardım noktalarını da ziyaret etmesi bekleniyordu.

İsrail medyası, Witkoff’un İsrail destekli Amerikan kuruluşu Gaza Humanitarian Foundation tarafından işletilen yardım noktalarını da ziyaret edeceğini bildirmişti.

REFAH'TA BİR YARDIM MERKEZİNİ DENETLEDİ

Yaşanan gelişmede ise, ABD temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir yardım merkezine gittiği öğrenildi.

Witkoff, yardım merkezinde denetlemelerde bulundu.

GAZZE'DE AÇLIK NEDENİYLE ÖLÜM ORANLARINDA ARTIŞ

Gazze Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 91’i çocuk en az 160'a yükseldi.

Yerel kaynaklar, İsrail'in 5 aydan uzun süredir sınır kapılarını kapalı tutarak bebek maması, ilaç ve temel gıda maddelerinin girişini engellediğini belirtiyor.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım kuruluşu Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) eski çalışanı Anthony Aguilar ise konu hakkında sosyal medya hesabından önemli açıklamalara imza atmıştı.

GAZZE'DE GIDA KRİZİ: YARDIM DAĞITIM NOKTALARI ÖLÜM DAĞITIYOR

Gazze'de yapılan yardımları distopya romanı "Açlık Oyunları'na" benzeten Aguilar, "Filistinlilerin yardım dağıtımı yapılan alanlara nasıl ulaştığını en iyi anlatmanın yolu Açlık Oyunları'dır, en iyi olan hayatta kalıyor, en hızlı ve uzağa koşan yardımı alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Yardım almak isteyen Filistinlilere ateş açıldığı, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığı ve plastik mermi sıkıldığını anlatan Aguilar, "Bu bir ya da iki kez olmuyor. Her gün, her dağıtımda yaşanıyor." demişti.