Sudan Doktorlar Sendikası: Faşir'de binlerce kişi öldürüldü

Sudan Doktorlar Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kenti ele geçirmesinin ardından Faşir'de yaşanan "vahşi katliam ve insani çöküş" en sert ifadelerle kınandı.

Sendika, Faşir'de yaşananların "soykırım, sistematik etnik temizlik ve tam teşekküllü savaş suçu" niteliğinde eylemler olduğunun söyledi.

ÖLENLERİN SAYISI BİNLERLE İFADE EDİLDİ

Yapılan açıklamada, "HDK, 28 Ekim'de, etnik temelli bir katliam gerçekleştirerek silahsız sivilleri hedef almıştır. Saha ekiplerimizin raporlarına göre, iletişim kesintileri ve güvenlik yokluğu nedeniyle ölenlerin tam sayısı bilinmemekte ama binlerle ifade edilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"KENTTE 177 BİN KİŞİ HALEN MAHSUR"

Açıklamada, "HDK'nin Faşir'e girmesinin ilk saatlerinde 2 bin sivil öldürüldü. Masum insanlar diri diri yakıldı. Kentte 177 bin kişi halen mahsur durumda ve büyük çoğunluğunun toplu şekilde öldürüldüğü, araçlarıyla kaçmaya çalışanların ise araçlarının içinde yakıldığı değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"SAĞLIK MERKEZLERİNDEKİ HASTALAR ÖLDÜRÜLDÜ"

Açıklamada, HDK güçlerinin kentteki hastaneleri, tıbbi tesisleri ve eczaneleri yağmaladığına dikkat çekildi.

"Faşir'deki Suudi Hastanesi'nde 450'den fazla hasta ve yaralı infaz edildi, sahra sağlık merkezlerinde ise yaklaşık 1200 yaşlı, yaralı ve hasta öldürüldü." ifadeleri kullanılan açıklamada, kentte geniş çaplı insan hakları ihlallerinin belgelenmeye devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu insan hakları ihlalleri arasında, "saha infazları, ev baskınları, cinsel şiddet ve mağdurların kendi mezarlarını kazmaya zorlanarak diri diri gömülmesi" gibi olayların yer aldığı kaydedildi.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp, bu kişilere işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.